"الانضباط" تقرر إيقاف السهلاوي والمولد مباراة واحدة
الرياض- الرياضية | Sunday, 26 November 2017 - 18:01 pm
قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي اليوم الأحد إيقاف محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر وفهد المولد وعمار الدحيم وياسين حمزة ثلاثي الاتحاد مباراة واحدة بداعي ارتكاب سلوك غير رياضي، وغرمتهم مالياً عشرة آلاف ريال خلال مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي في قمة الجولة الـ11 من الدوري المحلي.
وقررت اللجنة إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية عشرة آلاف ريال لتأخر لاعبيه في النزل للملعب خلال المباراة ذاتها.