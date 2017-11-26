انتزع فريق الباطن نقطة ثمينة من ضيفه التعاون، بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على ملعب نادي الباطن في مدينة حفرالباطن، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.وتقدم التعاو