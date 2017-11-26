خربين يغادر إلى تايلاند لحضور حفل "الآسيوي"

الرياض- الرياضية | Sunday, 26 November 2017 - 18:27 pm

يغادر السوري عمر خربين مهاجم فريق ‫الهلال‬ الأول، غداً الإثنين، إلى تايلند، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام ٢٠١٧ الأربعاء المقبل.



وينافس مهاجم الهلال على جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" نجم فريق العين، والصيني وو لي لاعب فريق شنغهاي.



وكان خربين توج يوم أمس بعد خسارة النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني، بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2017، بعد تسجيله 10 أهداف خلال مشواره بالبطولة القارية.