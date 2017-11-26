مورينيو: سأعرض على كاريك دوراً تدريباً

رويترز - الرياضية | Sunday, 26 November 2017 - 14:36 pm

يقول جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه سيعرض على لاعب الوسط مايكل كاريك دورا تدريبيا في النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يعتزل اللعب.



وشارك كاريك مرة واحدة مع يونايتد خلال الموسم الحالي وكانت في الفوز في كأس الرابطة على بيرتون البيون في سبتمبر الماضي.



وشرح القائد سبب غيابه عندما قال يوم الجمعة الماضي إنه يتعافى من عملية في القلب.



وقال مورينيو بعد فوز فريقه 1-0 على برايتون أند هوف البيون في الدوري أمس السبت "مايكل كشخص أهم من مايكل كلاعب ولذا فقد منحناه وقتا للاسترخاء والتعافي واستعادة الثقة".



وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم "سواء قرر العودة للعب أو التوقف (لبعض الوقت) فهو يعرف أن له مكانا في طاقمي التدريبي عندما يريد ذلك".



وأردف مورينيو "مكانه في المكتب محجوز. أنا أرغب في ذلك ومجلس الإدارة يريد ذلك والملاك يريدون ذلك ولذا فإن مايكل في وضع مريح إذا أراد الاستمرار مستقبلا معنا".



وشارك كاريك (36 عاما) في أكثر من 300 مباراة مع يونايتد منذ انضمانه إليه في 2006 وأصبح قائدا للفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.