جمهور سايتاما تحفة.. والهلال سوبر آسيا

جدة ـ محمود وهبي | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

نشر موقع "سبورتس نافي" التابع لشبكة "ياهو" ذات الانتشار الواسع في اليابان، مقالاً مطولاً للإعلامي الرياضي الياباني شينجاكي هيدينوري، الذي واكب رحلة نادي أوراوا منذ بداية دوري أبطال آسيا بموسمه الحالي حتى تتويجه بلقب البطولة السبت الماضي، حيث توقّف عند الصعاب التي مسحها الفريق الياباني في طريقه نحو إسعاد جماهيره التي لعبت دوراً أساسياً في إنجازه، وعند الأسباب التي حرمت الفريق الهلالي من الصعود إلى المنصة بعد العرس الختامي.



سنوات من الحزن

واعتبر هيدينوري أن طريق أوراوا نحو اللقب الآسيوي لم يكن سهلاً بعدما كان عرضة لانتكاساتٍ كثيرة خلال السنوات الماضية، حيث تُوّج الفريق الأحمر بلقب الدوري الياباني للمرة الأخيرة عام 2006، وكان قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقبه أخيراً لولا السيناريوهات الدراماتيكية التي أبعدته عن المركز الأول في لحظات قاتلة. وكان أوراوا قد خسر المباراة النهائية لمسابقة الدوري في الموسم الماضي بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار أمام كاشسما أنتلرز، كما اكتفى ببلوغ الدور نصف النهائي في دوري الموسم ما قبل الماضي عندما سقط أمام جامبا أوساكا في الأشواط الإضافية، علماً أنّه احتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الفريق نفسه في الموسم ما قبل الماضي. ويعاني أوراوا الأمرّين في النسخة الحالية من الدوري مع احتلاله المركز السابع في الترتيب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم في اليابان.



لحظات مؤثرة

وختم هيدينوري مقاله بالوقوف عند اللحظة المؤثرة التي رصدتها عدسات المصورين عند نهاية المباراة، والتي تمثّلت في التأثر الحزين للمحترف السوري عمر خربين بخسارة فريقه، قبل الحديث عن لحظة مؤثرة مغايرة بالنسبة إلى نادي أوراوا الذي لم يعرف سوى الألم والأسف خلال السنوات الماضية، لكنه مسح هذه المشاعر بتحقيقه مجدا كرويا جاء بعد مرور 10 سنوات على فوزه بلقبه الأخير في دوري أبطال آسيا.



تحية للهلال

وأعرب الكاتب الياباني عن احترامه للزائر السعودي عندما وصف الهلال بالفريق "السوبر"، الذي يضم نخبة من أفضل لاعبي المنتخب السعودي، إلى جانب لاعبين محترفين مميزين، كما توقف عند الرحلة المميزة للفريق السعودي في البطولة الآسيوية، خاصة أنّه لم يتعرض لأي خسارة باستثناء السقوط الأخير في سايتاما وبهدف قاتل جاء في الدقيقة 88. واعتبر هيدينوري أن عدم الخوف والدعم الجماهيري كانا من بين العوامل الرئيسة التي فتحت طريق أوراوا نحو التفوق على الهلال في التحدي الأخير، كما ثمّن بدوره المدرب تاكافومي هوري الذي عُيّن كمدرب للفريق الياباني قبل أشهرٍ قليلة ليعيد التوازن إلى الفريق، مع العمل على أسلوب دفاعي جديد، وهو ما ظهر خلال المواجهتين مع الهلال في النهائي، الذي أدّى إلى إحباطٍ هلالي مع مرور الدقائق في مباراة الإياب، مع فشل الفريق الزائر في تجاوز الدفاع الياباني.