اليابانيون.. ما عندهم وقت للضياع

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

سارعت إدارة نادي أوراوا اليــاباني عقب التتويج بلقب بطولة كـأس أندية آسيا 2017، إلى العمل على تسويق الكأس من أجل الاستفادة من تحقيق هذا المنجز، من أجل أن يدر على خزينة النادي أموالاً طائلة.

حيث وضعت إدارة النـادي الياباني كأس البطولة في قالب زجاجي، وبدأت بتسويق العـروض مــن أجــل التصوير مع الكأس، بمبلغ رمزي، على أن يتم عرضه في جميع متاجر الدولة.

وتبذل إدارة نادي أوراوا الياباني الكثير من أجل تعويض الإخفاق في الدوري الياباني، إلا أن المنجز القاري سيضع الإدارة أمام عروض إعلانية وتسويقية بشكل هائل.