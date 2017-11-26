أوراوا يجدد عقد المدرب تاكاو هوري

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

أقنعت إدارة نادي أوراوا الياباني المدرب تاكاو هوري بتجديد عقده مع الفريق لموسم آخر، وذلك بعد النجاحات التي حققها الفريق باعتلائه عرش الكرة الآسيوية، عقب تتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أسيا 2017 بعد الفوز على الهلال في إياب النهائي أمس الأول. ووافق المدرب على فكرة الاستمرار مع الفريق، على أن يكون هدفه الموسم المقبل تحقيق لقب كأس إمبراطور اليابان، وبطولة الدوري الياباني. وكان تاكاو هوري قد وقع عقدا لتولي القيادة الفنية للفريق الياباني مطلع أغسطس الماضي، وينتهي عقد المدرب بنهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد الفراغ من المشاركة في بطولة أندية العالم.