الأزرق يعود إلى الأجواء المحلية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

يبدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء تحضيراته لمواجهة متصدر الدوري فريق الأهلي الجمعة المقبل في قمة الجولة الـ 12 من دوري المحترفين السعودي.

ومن المنتظراً أن يكون لاعبو الفريق الهلالي قد عادوا إلى الرياض فجر اليوم الإثنين بعد رحلة طيران طويلة قادمين من طوكيو، عقب الفراغ من مهمة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017، التي خسر فيها الفريق اللقب أمام أواروا الياباني.

ومن المنتظر أن يعوض الفنزويلي جيلمين ريفاس مهاجم الفريق زميله السوري عمر خربين، الذي تعرض لإصابة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وفي حين يحتل الأهلي صدارة دوري المحترفين بـ 24 نقطة من 11 مباراة، يأتي الهلال ثانياً بـ 20 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة مع كل من الفيصلي والاتفاق والرائد، لذا تكتسي مواجهة الجمعة أهمية خاصة.