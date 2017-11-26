إيقاف السهلاوي وثلاثي الاتحاد

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف محمد السهلاوي مهاجم النصر وفهد المولد لاعب الاتحاد مباراة واحدة بداعي ارتكاب سلوك غير رياضي خلال مباراة الفريقين الخميس الماضي.

وفرضت العقوبة ذاتها على فهد المولد وعمار الدحيم وياسين حمزة ثلاثي الاتحاد.

كما قررت اللجنة إلزام النصر بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لتأخر لاعبيه في النزول إلى الملعب خلال المباراة ذاتها.

وحسم النصر قمة الجولة الـ 11 من دوري المحترفين السعودي بهدف دون رد سجله المغربي محمد فوزير.

ويستقبل النصر فريق الفتح يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 12 للدوري بينما يلعب الاتحاد في ضيافة الاتفاق في اليوم التالي.