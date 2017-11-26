الباطن يتفق مع بديل الهارب

حفر الباطن - طلال القطيني | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر قريبة من صانعي القرار داخل نادي الباطن، أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع مهاجم برازيلي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بديلاً عن البرازيلي خورخي سيلفا.

وكان سيلفا قد أثار ضجة كبيرة، بسبب هروبه دون علم الإدارة واختفائه لفترة طويلة، قبل أن يظهر في الإمارات، ثم عاد مؤخرا إلى النادي، ولكن الدلائل تشير إلى نية الإدارة الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت المصادر ذاتها أنه تم الاتفاق مع أحد اللاعبين المواليد يلعب في خانة الظهير الأيمن، وذلك في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب، وإعادة الفريق إلى مستوياته التي ظهر بها في بداية الموسم الجاري.