اتفاقية خارجية تعفي الشباب من مستحقات سامي

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

أبلغت "الرياضية" مصادر مطلعة أن جدولة مستحقات سامي الجابر مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم السابق، تمت مع شخصية شبابية خارج الإدارة دون أعباء مالية على النادي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سامي الجابر كان يتقاضى 100 ألف دولار (375 ألف ريال) مرتباً شهرياً عن إشرافه على الفريق الشبابي الذي أقيل من تدريبه منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن الجابر غادر النادي الأبيض على أن يستلم رواتب عام كامل تمثل شرطاً جزائياً عند إلغاء عقده إضافة إلى رواتب 5 أشهر متأخرة على النادي.

يشار إلى أن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عين في أكتوبر الماضي سامي الجابر، عضواً في مجلس الإدارة ضمن قائمة المديرين التنفيذيين. وفي منتصف نوفمبر الجاري، عيّن الجابر عضواً في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي حتى نهاية الدورة الحالية 2019.