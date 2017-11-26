العقيل يواجه كارينيو.. ويبحث عن أجانب

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 27 November 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة أن إدارة الشباب ستعقد اجتماعاً مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم لمناقشته عن مسببات الهزيمة الثقيلة بثلاثة أهداف لهدف أمام الفيحاء الصاعد إلى دوري الكبار الموسم الجاري.

وتحاول الإدارة الوقوف على احتياجات المدرب بعد الاطلاع على التقرير الفني لكارينيو عن اللاعبين الأجانب الحاليين الذين يريد استمرارهم من عدمه، إضافة إلى توفير لاعبين أجانب ومحليين حسب رغبته.

وأبانت المصادر ذاتها أن أحمد العقيل رئيس النادي فتح خط التفاوض مبكراً من أجل توفير عناصر ملائمة وقادرة على صناعة الفارق في الشباب خلال الفترة الشتوية المقررة مطلع يناير المقبل.

من جهة أخرى، ينتظر أن تصرف الإدارة رواتب اللاعبين المتأخرة في مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل.