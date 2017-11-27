الفتح يبحث عن سد النقص قبل النصر

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

دخل التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم في تحدٍ جديد من أجل تحسين صورة الفريق بعد الخماسية التي تلقاها فريقه أمام الفيصلي في الجولة السابقة بجانب إيجاد حلول وتشكيلة مناسبة لمواجهة النصر بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

ولعل أهم المعضلات الفنية التي سيواجهها المدرب التونسي غياب عنصرين مهمين في خارطة الفريق أمام النصر وهما أحمد شراحيلي والبرازيلي ساندرو بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وبدأ المدرب التونسي فتحي الجبال تجهيز بعض الأسماء البديلة التي يمكنها سد هذه الثغرة في خطي الدفاع والوسط، إذ ركز الجبال في الحصة التدريبية على عمل خلطة فنية جديدة من أجل رسم تكتيك يكون مناسباً في إيقاف جموح الفريق النصراوي.