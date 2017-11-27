دياز يفتح ملف الكلاسيكو ويفكر في مجاهد

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

منح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم لاعبي فريقه راحة 24 ساعة، وذلك بعد وصولهم فجر أمس إلى مدينة الرياض قادمين من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد نهاية المواجهة النهائية التي جمعته أمام أوراوا الياباني في إياب دوري أبطال آسيا.

وخاض لاعبو الفريق الأسبوع الماضي تدريبات مكثفة، وذلك في سعيهم للتجهيز للنهائي القاري الذي خسره الفريق بهدف دون مقابل.

وتقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات مساء اليوم الإثنين ليخضعوا لتدريبات استرجاعية لتفكيك العضلات، قبل أن يشرع الأرجنتيني رامون دياز في فتح ملف الإعداد لمواجهة الأهلي الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويفتقد الفريق للثلاثي البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سيجري عملية جراحية في الركبة عقب إصابته بالرباط المتصالب، والسوري عمر خربين الذي يعاني إصابة ربلة عضلة الساق، بالإضافة إلى عبدالله الحافظ الذي لا يزال يخضع للعلاج لإصابة مفصل القدم.

ومــن المنتظر أن يــزج ديــاز فـــي الكلاســيكو بالحـــارس العماني علي الحبسي في القائمة الأساسية إلـى جانـــب الفنزويلي ريفاس، وذلك لتعويض غياب خربين، على أن يتم منح عبدالله المعيوف راحة، في حين بدأ دياز يفكر جدياً في إشراك المهاجم العائد من إصابة الرباط مجاهد المنيع على فترات قليلة في بعض المباريات المقبلة تمهيداً لتجهيزه لباقي منافسات الموسم.