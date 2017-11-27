لاعبو الباطن مستاؤون من البرد

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

استاء عدد من لاعبي فريق الباطن الأول لكرة القدم من قرار فرض وقت التدريبات خلال الفترة المسائية، وذلك بسبب برودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة في الفترة الحالية، كون النادي يقع في منطقة صحراوية على الطريق الدولي المؤدي لدولة الكويت. وتشهد حفر الباطن هذه الأيام موجة باردة تسببت في تدني درجات الحرارة التي وصلت حتى 10 درجات مئوية.

علـى الطــرف الآخر أكد محمد الهديرس أن توقيت مباراة الفريق أمام الفيصلي بعد غدٍ الخميس في المجمعة فرض عليهم التدريبــــات الســاعة السابعة مساء لتوافقه مع توقيت المباراة.

ميدانياً، أجرى لاعبو فريق الباطن الأول لكرة القدم تدريباته على ملعبـــه تحت إشراف البرتغالي ماتشادو مدرب الفريق الذي بدأ الحصة التدريبيـــة بتدريبــات لياقيـــة بعدها أجرى بعض الجمــل التكتيكية وأوقف التدريب لعدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الماضية أمام التعاون.

وشــهدت التدريبــات عودة ماجد كنبة الغائب عن لقاء التعاون بسبب تراكم البطاقات الملونة.