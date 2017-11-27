تجهيزات مكثفة لأمورا.. وسيبيريا يفرض اللمسة الواحدة

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

عمد الروماني ماريوس سيبيريا مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية والتكتيكية والتمرير في مساحات ضيقة واللعب من لمسة واحدة والضغط على حامل الكرة مع تدريبات خاصة لرفع اللياقة البدنية لدى لاعبي فريقه.

ويستعد لاعبو الرائد لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى سيبيريا إلى تجاوز مرحلة الفريق الحالية، الذي يقبع في المرتبة الأخيرة في قائمة الترتيب برصيد 6 نقاط.

وكانت تدريبات أمس انطلقت بعمليات الإحماء والجري حول الملعب، قبل أن يختتم التمارين بمناورة كروية، في حين خضع رباعي حراسة المرمى لتدريبات لياقية مكثفة تحت قيادة مدرب الحراس.

‏هذا ومن المنتظر أن يخضع البرازيلي دانيال أمورا لاعب وسط الفريق لاختبارات لياقية بإشراف الجهازين الطبي والفني للفريق من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته أساسياً أمام الفيحاء من عدمها بعد أن شارك خلال اليومين الماضيين في التدريبات الجماعية للفريق.