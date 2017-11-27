الزراعة الشتوية تغلق التدريبات الزرقاء

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

تقرر أن يجري لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم بدءاً من اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف في النادي، وذلك للبدء بزراعة الملعب الرئيسي بالزراعة الشتوية، التي سوف تستمر قرابة الشهر.

إلى ذلك قررت إدارة الكرة في نادي الهلال إغلاق التدريبات بشكل قاطع أمام الجماهير ووسائل الإعلام اعتباراً من مران اليوم الثلاثاء لعدم وجود مقاعد تستوعب الجماهير ومندوبي وسائل الإعلام؛ على أن يستمر إغلاقها حتى الانتهاء من أعمال الزراعة الشتوية للملعب الرئيس في النادي.