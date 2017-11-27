بومانجيو يعالج هفوات القادسية

الدمام ـ حماد الدوسري | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

فضل البرازيلي باولو بومانجيو مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم إخضاع اللاعبين لتدريبات مكثفة على فترتين صباحية على الجانب اللياقي وتمارين الحديد فيما ركز في التدريب المسائي على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتحديداً في التمركز في الهدفين الأول والثاني.

ويسعى المدرب البرازيلي الذي يستعد لمواجهة فريق أحد الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إلى العودة للانتصارات بعد أن توقفت في الجولتين الماضيتين أمام الباطن (0ـ0) والأهلي خسارة بـ(0ـ3)، خاصة بعد أن غاب الفريق عن التسجيل خلالها.

واختتم البرازيلي التدريبات بمناورة على منتصف الملعب طالب فيها لاعبي الوسط بالمساندة الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه والقتال من لاعبي الهجوم ستانلي وبيسمارك وعدم الاستسلام للمدافعين.

وشهدت صفوف الفريق تكاملاً تاماً، بعد أن خلت القائمة من الإصابات أو الغيابات بداعي الإيقاف.