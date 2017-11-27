الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

تلقى الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية، الذي يجمع الفريقين الجمعة المقبلة في الرياض، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرض النيجيري أبوابونا لتمزق في عضلة الفخذ، فيما تسبب ألم عضلة الفخذ في إبعاد المدافع معتز هوساوي.

واستدعى الأوكراني سيرجي ريبروف فيصل دارسي مدافع الأولمبي للانضمام إلى تدريبات الفريق بدءاً من اليوم الثلاثاء على أن يكون بجانب الثنائي عقيل بلغيث ومحمد آل فتيل اللذين سيكونان أساسيين في المواجهة بجانب عودة وليد باخشوين من الإيقاف في المباراة الماضية، إلى جانب اكتمال جاهزية شيفو الذي ستتم المفاضلة بينه وبين منصور الحربي قبل 48 ساعة من موعد اللقاء.

فيما بات الرباعي الأجنبي في صفوف الفريق كلاديمير، وفيتفا، وليوناردو والسومة أحد أهم الأوراق التي سيهدد بها خصمه الذي سيدخل اللقاء بعد معاناته فقدان اللقب الآسيوي.

وكان الفريق أجرى تدريبه على الملعب الرديف الثاني لمدينة الملك عبدالله الرياضية استعداداً للقاء الكلاسيكو أمام الهلال ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي للمحترفين.

فيما عمد الأوكراني على تنويع التدريبات ما بين لياقي وتكتيكي ركز فيها على اللعب في المساحات الضيقه ثم قام بعمل مناورة صغيرة اختتم بها التدريب شهدت حماساً كبيراً بين اللاعبين.

وبعد الحصة التدريبية اجتمع الأمير تركي المحمد العبدالله الفيصل رئيس النادي ونائبه طارق كيال بالمدرب وناقشاه وقتاً طويلاً عن مستويات الفريق وعما سيقدمه في المباراة المهمة أمام الهلال، والتي ستحدد الطريق نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

إلى ذلك، تقرر أن يغادر لاعبو الفريق إلى مدينة الرياض مساء يوم الخميس على أن يخوض الفريق التدريب الأخير له في مقر النادي قبل موعد المغادرة.