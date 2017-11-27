نغير يكشف اللاعبين في 60 دقيقة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

قسم الجزائري نبيل نغير مدرب فريق أحد الأول لكرة القدم في تدريبات فريقه أمس اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى جميع العناصر التي شاركت في مباراة الفريق السابقه أمام الرائد فيما ضمت الأخرى لاعبي الاحتياط وبقية اللاعبين في مناورة استمرت أكثر من ساعة، وذلك بهدف اختيار التشكيلة التي سيلعب بها مباراة القادسية المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين التي ستقام مساء الجمعة المقبل.

وتأكد غياب البرازيلي رونالدو رسمياً عن المشاركة في هذه المباراة بعد تعرضه للإصابه في المباراة السابقة واكتفى اللاعب بأداء تمارين خفيفة فيما من المتوقع دخول سلمان الصبياني (مهاجم) وشافي الدوسري (مدافع) في تشكيلة الفريق للمرة الأولى بعد استقطاب الإدارة لهما.

وتابع مناورة أمس رئيس النادي سعود الحربي الذي أكد لـ"الرياضية" أن وضعية الفريق الفنية جيدة وهناك عمل فني كبير يقوم به المدرب لتجهيز الفريق للمباراة المقبلة والهامة خاصة أنها تقام بين جماهيرنا التي طالبها بالمساندة والوقوف مع الفريق حتى نقدم النتيجة والمستوى الفني الذي يرضي جميع العشاق.