مدرب النصر حائر.. الراهب أو جيبور

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

استدعى الأرجنتيتي جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم المهاجم الشاب متعب الحماد وذلك للمشاركة في تدريبــات الفريق أمس الإثنين وذلك لتعويض إيقاف محمد السهلاوي ومن المتوقع أن يعتمد عليه في دكة البدلاء في مباراة الفتح.

وكــان الفرنســي كارتيــرون المـــــدرب الســابق للفريـــق النصراوي قد استدعى اللاعب في مباراة التتويج الأخيرة الموسم الماضي أمام الهلال وشارك في شوط المباراة الثاني بديلاً عن إبراهيم غالب.

ولا يزال كونتيروس يفاضل بين المهاجمين حسن الراهب والليبيري ويليام جيبور وذلك للزج بأحدهما في خط هجوم الفريق في المباراة، حيث أشرك الثنائي في المناورة التكتيكية التي أجراها أمس.