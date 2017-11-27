كوستاس يستبعد الرويلي وأدملسون عن الرائد

المجمعة ـ محمد السناني | Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

استبعد الأرجنتيني جوستافو كوستاس مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الثنائي عبدالمجيد الرويلي وأدملسون باروس من المواجهة المرتقبة أمام فريق الرائد بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لعدم جاهزيتهما. ويواصل الثنائي برنامجهما التأهيلي العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، إذ لم يتحدد حتى الآن موعد عودتهما للتدريبات.

إلى ذلك انضم إلى تدريبات الفريق أمس عبدالله كنو الذي غاب عن تدريبات أمس الأول لظروف وفاة أحد أفراد عائلته، في حيت انتظر حاتم بلال هو الآخر للتدريبات.

وكان الفريق أجرى تمرينه الرئيس أمس تحضيراً لمواجهة الرائد غداً الأربعاء، إذ بدأ التمرين بحركات الإحماء بعد ذلك ركز مدرب اللياقة على رفع المعدل اللياقي من خلال إجراء مجموعة متنوعة من التمارين اللياقية، تبعتها التمارين الفنية في الجانبين الهجومي والدفاعي، وفرض كوستاس مناورة على كامل الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه بعد غد.

ومن المقرر أن يغادر الفريق ظهر اليوم الثلاثاء إلى مدينة بريدة حيث سيجري الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة.