الأرجنتيني بيتزي يقود الأخضر في مونديال روسيا

الرياض- الرياضية | Tuesday, 28 November 2017 - 13:08 pm

أعلن اتحاد القدم السعودي اليوم الثلاثاء التعاقد رسمياً مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة الأخضر في كأس العالم 2018 في روسيا، خلفا للمدرب باوزا الذي تمت اقالته الأسبوع الماضي بعد شهرين من تعيينه مدرباً للأخضر.



وجرى توقيع العقد بين اتحاد الكرة السعودي والمدرب الأرجنتيني في العاصمة اليابانية طوكيو.



وسبق لمدرب الأخضر الجديد له ارتداء قميص المنتخب الإسباني كلاعب واحترف في عدد من الأندية أبرزها فالنسيا، وبرشلونة، وفياريال الأسبانية، وريفربليت الأرجنتيني، وبورتو البرتغالي.



وقاد خوان منتخب تشيلي في آخر محطاته التدريبية للفوز ببطولة كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” العام الماضي، وكذلك لوصافة بطولة القارات قبل أن ينهي ارتباطه معه بنهاية تصفيات كأس العالم.



بدوره، قدم عدل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي شكره لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه السخي ومتابعته المباشرة للمنتخب.