اتحاد القدم يؤكد حفظ حقوق الأندية السعودية آسيوياً

الرياض - الرياضية | Tuesday, 28 November 2017 - 17:57 pm

أكد اتحاد القدم السعودي أنه يقف إلى جانب الأندية السعودية لحفظ حقوقها، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي اليوم الثلاثاء وضع بعض الاشتراطات لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2018 في ملاعب محايدة، حيث أكد ضرورة إقامتها بنظام الذهاب والإياب.



وعلق محمد الشيخ متحدث اتحاد القدم السعودي عبر تصرياحات لإذاعة "يو إف إم" عن قرار الآسيوي قائلاً: "قرار منع الملاعب المحايدة في دوري أبطال آسيا 2018، والذي أقره الاتحاد الآسيوي يخص اللعب مع الأندية القطرية، ولم يتم مناقشة الوضع مع الأندية الإيرانية، وسيبحث اتحاد القدم هذا القرار لحفظ حقوق الأندية السعودية".



يشار إلى أن الأندية السعودية لعبت في نسختي دوري أبطال آسيا 2017 و2016، ضد الأندية الإيرانية في ملاعب محايدة، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية في يناير 2016 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.