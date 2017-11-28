كوينتيروس: السهلاوي يقوم بأدواره الجماعية والفردية بامتياز

الرياض - الرياضية | Tuesday, 28 November 2017 - 16:48 pm

أثنى الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم على محمد السهلاوي مهاجم الفريق، مؤكداً أنه يقوم بدور ممتاز ليس على الصعيد الهجومي فقط، وإنما على الصعيد الجماعي مع الفريق.



وأوضح كوينتيروس: "كل تحرك من السهلاوي كان يفتح ثغرات لزملائه تجاه مرمى الخصم، وإذا كنا قد خسرناه في مباراة الفتح فالبركة في بقية اللاعبين".



وبين الأرجنتيني أن كل ماقدمه الفريق من مستويات هو ثمرة العمل الذي تم خلال الفترة الماضية، مشيداً بمعسكر الفريق الذي أقيم في جبل علي في الفترة الماضية وسرعة تجاوب اللاعبين معه.



وعن بدايته مع الفريق أوضح: "المباريات الثلاث الأولى لي مع الفريق سجلت أهدافاً في مرمانا، وكنت أبحث أن يكون هناك انضباط في الجانب الدفاعي، والحمد لله تحقق هذا الشأن في المباراتين الماضيتين، واتطلع لاستمرار ذلك والعمل على المزيد لتحسينه"



وفيما يخص مباراة الفتح، أكد جوستافو أنه سيلعب بكل قوة وجدية، مؤكداً أن النصر لا يهمه من يغيب في الفريق المقابل ومن يحضر، مشيراً أنه يعمل حالياً على معالجة ضياع الفرص السهلة بمزيد من العمل والحث على التركيز أمام المرمى.