غداً.. الإسبان يصلون السعودية لتفعيل اتفاقية آل الشيخ

الرياض - الرياضية | Tuesday, 28 November 2017 - 19:37 pm

أعلن اتحاد القدم اليوم الثلاثاء عن زيارة فريق متخصص من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" للسعودية يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بهدف تفعيل الشراكة التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في أكتوبر الماضي، والتي تتضمن رعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة بهدف تدريب وتطوير اللاعبين السعوديين الناشئين، وإعداد مدربين رياضيين سوديين، وفق برامج معدة من رابطة الاتحاد الإسباني، بهدف رفع قدرات اللاعبين والمدربين والاسهام في تطوير إمكاناتهم.



كما تتضمن الاتفاقية الموقعة مع الرابطة الإسبانية إرسال ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف اللاعبين السعوديين، لخوض تجربة الإعارة للدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، بالإضافة إلى معاينة وتدريب وصقل اللاعبين المواليد من خلال إقامة معسكرات لهم بالتعاون مع لجنة استكشاف المواهب.



هذا وسيقوم الفريق الإسباني بحضور عدد من مباريات المسابقات السعودية في مختلف فئاتها العمرية، والقيام بزيارات مختلفة لعدد من المنشآت الرياضية، وعقد اجتماعات مختلفة مع مسؤولي هيئة الرياضة واتحاد القدم.