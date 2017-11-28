دياز يطالب لاعبي الهلال بنسيان النهائي الآسيوي

الرياض- الرياضية | Tuesday, 28 November 2017 - 20:39 pm

اجتمع الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بلاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، حيث طالب الأرجنتيني اللاعبين بنسيان خسارة النهائي الآسيوي السبت الماضي، والتركيز في مباراة الأهلي الدورية الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى الصعيد الميداني، استأنف لاعبو الهلال تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني أمس الإثنين، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، إذ بدأت بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، تلاها تدريبات التمرير الدقيق والاستحواذ على الكرة، قبل أن يفرض الأرجنتيني دياز مناورة على نصف مساحة الملعب.