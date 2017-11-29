الرئيس ينعش الأهلي بـ 20 مليونا

| Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

جدة ـ الرياضية



قدم الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، دعماً مالياً لخزينة النادي بقيمة 20 مليون ريال، لتغطية عدد من الالتزامات المالية، حسب ما أعلنه النادي أمس الإثنين في موقعه على "تويتر".

وتـولـى الأميـر تركـي رئاسـة النـادي الشـهر الماضي بتكليف من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة خلفاً للأمير فهد بن خالد الذي عين مستشاراً في الهيئة.

مـن جـهـة أخـرى، أودعـــت الإدارة فــي حسابات اللاعبين مكافآت فوز ست مباريات حققها الفريق في الفترة الماضية تحفيزاً لهم قبل اللقاء المهم أمام الهلال الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين.