ربع مليون غرامات لجنة الانضباط

| Tuesday, 28 November 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في اجتماعها الذي عقدته أمس غرامات على عدد من لاعبي ومدربي أندية الدوري السعودي للمحترفين بلغت 282.773 ريالاً. وذلك لعدم تنفيذ الغالبية منهم قرارات لجنة فض المنازعات.

ـ تغريم ماجد النجراني لاعب الهلال "40,545 ريالا".

ـ تغريم ماجد الخيبري لاعب الاتفاق "14,800 ريال".

ـ تغريم علي الزبيدي لاعب الأهلي "65,050 ريالا".

ـ تغريم فواز القرني لاعب الاتحاد "53,050 ريالا".

ـ تغريم شايع شراحيلي لاعب النصر "23,050 ريالا".

ـ تغريم عبد الله آل عراف لاعب الوحدة "20,050 ريالا"،

ـ تغريم ماجد هزازي لاعب الفتح "10,000 ريال".

ـ تغريم عصام الجوفي لاعب الوحدة "2,000 ريال".

ـ تغريم عبد الرحمن الريو لاعب الاتحاد "13,900 ريال".

ـ تغريم إسماعيل المغربي لاعب التعاون "10,328 ريالا".

ـ إيقاف طارق آل عبية مدرب فريق الاتفاق "4 مباريات" وإلزامه بدفع غرامة "20,000 ريال"، لتلفظه على حكم مباراة فريقه أمام النصر، ضمن بطولة الدوري الممتاز للشباب بألفاظ بذيئة ومهينة.

ـ تغريم نادي الفيصلي "10,000 ريال" لتأخر لاعبي فريقه في النزول للملعب، أمام الفتح ضمن الدوري السعودي للمحترفين.