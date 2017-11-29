اليوم.. رفع الأثقال يفتتح المشاركة العالمية

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 29 November 2017 - 00:00 am

يفتتح اليــوم الأربعـــاء المنتخب السعودي الأول لرفع الأثقال مشاركته في بطولة العالم التي تقام في مدينة انهايم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى الـ 5 من ديسمبر المقبل بمشاركة أقوى الرباعين العالميين من 62 منتخباً.

وتفتقد البطولة لعشرة منتخبات بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي، تتقدمهم منتخبات إيـــران وروسيا والصين وكوريا الشمالية وكازاخستان وبيلاروسيــا وأذربيجــان وأرمينيا وأوكرانيا ومولداوفيا.

وضمت قائمة الأخضر المشارك في بطولة العالم الرباعين سراج آل سليم في وزن "56" كجم وفيصل السلمي وعباس العبد العال في وزن "62" كجم، ومحسن الدحيلب ومحمود آل احميد في وزن "69: كجم، وخليل الحمقان في وزن "85" كجم.