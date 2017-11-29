السلهب والحليسي يخطفان بطولة الجولف

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 29 November 2017 - 00:00 am

حقق الثنائي فيصل السلهب وعبدالعزيز الحليسي لاعبا المنتخب السعودي للجولف كأس بطولة بنك الخليج الدولية للجولف التي نظمها نادي ديراب للجولف في ضاحية ديراب غرب مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف الجنسيات.

من جانبه، قدم خالد أبونيان المدير العام لنادي ديراب للجولف التهنئة لجميع الفائزين بالجوائز، مشيرا إلى أن البطولة حققت نجاحات كبيرة قائلا: "إن النجاح المتميز يحفزنا على تقديم مزيد من العمل والعطاء لإقامة بطولات جولف ترضي طموح جميع الأعضاء ولاعبي الجولف في السعودية".