تأهيل 7 كوادر طبية في أنطاليا

الرس ـ فهد البطاح | Wednesday, 29 November 2017 - 00:00 am

أطلق الاتحاد السعودي للطب الرياضــي برنامجه لتأهيل نخبــة من المختصين في الطب الرياضي، وذلك بعد انتداب 7 من أطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي "عبدالرحمن الوادعي والدكتور عبداللطيف الثنيان وليــــد الشميمري والدكتور محمد حكمي وماجد العباد "وذلــــك للمشاركة في الدورة الأولمبية المتقدمة للأجهزة الطبية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر الجاري، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية لتطويــر أجهزة طبية محترفة متخصصة في الطب الرياضي.

ويتكون مسار البرنامج من قسمين رئيسيين الأول "أساسي"، محلــي بحيث يتم إقامة البرنامج داخل السعودية، والثاني "متقدم"، فهو دولي ويتم فيه انتداب وابتعاث المتفاعلين بتميز مع برامج اتحاد الطب الرياضي لحضور برامــــج تدريبية متقدمة في الطب الرياضي معتمدة.