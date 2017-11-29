انطلاق ملتقى الرياضة المدرسية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 29 November 2017 - 00:00 am

تحتضن مساء اليــوم الأربـعـاء فـي مـركـز الملـك عبدالعزيز للحوار الوطني في مدينة الريـــاض، ملتقى تطويـــر الرياضـة الـمدرسـيــة الـذي يتناول أربعة محاور تبدأ بدور مشروع الملك عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في تطويــر برامــج الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة، ويشـارك فيــه علــي كميخ المدرب السعودي والدكتور أسامة الحيـــزان الرئيس التنفيذي لمشـــروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، والدكتور محمد القحطاني مدير عام الأنشطة الطلابية والمجتمع.

ويتناول المحور الثاني إسهامات الإعلام في تطوير الرياضة المدرسية بمشاركة الدكتور صبــري غانم المدير التنفيذي لتعزيــز الصحة في شركة تطويــر والدكتور صالح الأنصاري مدرب في تعزيز الصحــة والدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية الإكلينيكية. ويتحدث الزميلان مســـاعد العصيمي وعبدالكريم الجاسر في المحــور الثالث عن مشاركة الإعلام في تطويــر الرياضة المدرســــية وتعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي.

ويناقش المحور الرابــع والأخيـــر التكــامل المجتمعي مع برامج تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة، بمشــاركة يوسف خميس المــــدرب السعودي وعلي الشعيلان رئيس قسم التربية البدنية.