جامعة الملك فيصل تستضيف التجمع الثاني

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 29 November 2017 - 00:00 am

يرعى اليوم الأربعاء الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، التجمّع الثاني لبطولات الاتحاد الذي ينظمه ضمن مسابقاته للموسم الثامن لدوري الجامعات بجامعة الملك فيصل في الأحساء ويستمر لمدة 3 أيام.

ويتمثل التجمع الثاني لبطولات الاتحاد على منافستي التنس ومسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشارك في التنس 67 لاعباً يمثلون 16 جامعة، هي جامعات الملك فهد للبترول والمعادن والملك سعود والملك خالد والمجمعة وطيبة وأم القرى وجازان والملك عبدالعزيز وشقراء والطائف والإمام عبدالرحمن بن فيصل والأعمال والتكنولوجيا وجدة والإسلامية والملك سعود للعلوم الصحية والملك فيصل، سيتنافسون في الفردي والزوجي.

وتشتمل مسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة على بطولتين بمشاركة أجمالية بلغت 137 لاعباً.