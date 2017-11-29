رقم “سعودي” جديد

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 29 November 2017 - 00:00 am

كسر عبدالإله بن علي الرامي السعودي في لعبة السهام الرقم السعودي السابق، بعد تحقيقه رقماً جديداً بـ 654 نقطة في بطولة الأبطال الآسيوية التي أقيمت في بنجلادش ضمن منافسات "القوس الأولمبي" لمسافة 70 متراً.

وحقق عبدالعزيز علوي رقماً شخصياً جديداً في أول مشاركة له، بعد أن حقق 488 نقطة في نفس المنافسة.

وقدم الرامي عبدالإله بن علي نتائج إيجابية أهلته إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية ليخسر بفارق نقطتين من المصنف "لي ين" الرامي الصيني. من جهته، يبدأ اليوم عبدالعزيز علوي الرامي السعودي مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد الشباب 2018م.