النصر ينتزع وصافة الدوري من الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 November 2017 - 22:02 pm

انتزع فريق النصر الأول لكرة القدم وصافة الدوري السعودي للمحترفين من غريمه التقليدي الهلال الذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.



وتقدم النصر في أول أهدافه عن طريق مدافعه البرازيلي برونو أوفيني عند الدقيقة 27، فيما استطاع حسن الراهب من تعزيز النتيجة لصالح الفريق العاصمي في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني، استطاع محمد أمان لاعب الفتح من تقليص النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة 51، قبل أن يوسع الليبيري ويليام جيبور لاعب النصر الفارق بتسجيله الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 77، حيث استمرت النتيجة بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفريق النصراوي.



وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ22 في وصافة جدول الترتيب مؤقتاً، في حين تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ15 في المركز السادس.