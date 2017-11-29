الشباب ينازل التعاون بحثاً عن النقطة الـ13

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 November 2017 - 22:32 pm

تستكمل مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين غداً الخميس بثلاث مواجهات، يستضيف في اللقاء الأول فريق الشباب نظيره التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ويسعى الشباب صاحب المركز الـ11 برصيد 10 نقاط تعويض خسارته الماضية من الفيحاء في الجولة الماضة 3-1، على حساب التعاون صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، والمتعادل في آخر مواجهتين له مع الأهلي 1-1 ومع الباطن بذات النتيجة.



وفي اللقاء الثاني، يحل فريق الباطن صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ضيفاً على الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة، ويطمح الفريقان للاستمرار في المحافظة على مركزيهما المتقدمان في جدول التريب، حيث يحتل الفيصلي المركز الثالث بـ19 نقطة.



وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، يحل الاتحاد ضيفاً على نظيره الاتفاق، حيث يطمح الفريقان إلى التقدم في سلم الترتيب، حيث يحل الاتحاد في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فيما يحل الاتفاق في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.