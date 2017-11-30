3 سيناريوهات أمام الأخضر في المونديال

الدمام ـ خالد الشايع | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

سيقف جاري لينكر، مهاجم إنجلترا السابق، إلى جوار 9 من نجوم الكرة العالمية السابقين في صالة قصر الكرملين في موسكو الساعة 6 مساء غداً الجمعة بتوقيت السعودية، لتقديم قرعة كأس العالم "روسيا ٢٠١٨"، وستصحبهم ماريا كوماندنيا المذيعة الروسية.

وسيـصـوب 6 آلاف متفـرج في الصالـة، ومئات الملايين خارجها، أنظارهم إلى 8 أوعية ستحدد موقع 32 منتخباً متأهلاً، بينها السعودي، في المجموعات الثماني التي ستضم كل منها 4 منتخبات.

وسيسحب الكرات الصغيرة، التي تضم أوراقاً تحمل أسماء المنتخبات، مارادونا الأسطورة الأرجنتينـي، وكافـو المدافـع البرازيلـي، وفابيـو كانافـارو المدافع الإيطالي، وجوردن بانكس الحارس الإنجليزي، ودييجو فورلان المهاجم الأوروجوياني، ولوران بلان المدافع الفرنسي، وكارليس بويول المدافع الإسباني، إضافة إلى نيكيتا سيمونيان "91 عاماً" نجم روسيا السابق.

فيما سيقدم ميروسلاف كلوزة، المهاجم الألماني والهداف التاريخي للمونديال، كأس البطولة.

ووفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر أكتوبر الماضي، يجد المنتخب السعودي نفسه في المستوى الرابع.

وبما أن الأخضر في المستوى الرابع، فإنه لن يلتقي المنتخبات السبعة الواقعة فـي المستوى نفســه، وهي صربيا ونيجيريا والمغرب وبنما وأستراليــا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة "الثـلاثـة الأخيـــرة منتخبات آسيوية أصلاً"، كما لن يلتقي إيران "الآسيوية" من المستوى الثالث.

وفي كل مستوى من الأول إلى الثالث، توجد منتخبات خبيرة في المونديال وأخرى أقل خبرة، لذا يواجه الأخضر 3 سيناريوهات قياساً بمشاركاته الماضية.