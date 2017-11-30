الآسيوي يمنع تغيير عيد

الدمام ـ أحمد الداود | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

شددت مصادر خاصة داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يستطيع تغيير أحمد عيد، ممثله في المكتب التنفيذي القاري، أسوة بتغيير أحمد الخميس في لجنة المسابقات، وفهد السليم في لجنة الإعلام والاتصال، اللذين حل بدلا منهما أخيراً، سامي الجابر عضو اتحاد القدم الجديد، ومحمد الشيخ المتحدث الإعلامي لاتحاد القدم.

وأوضحت لـ"الرياضية" المصادر ذاتها، أن النظام يمنع تغيير أحمد عيد إلا عبر صناديق الاقتراع في أقرب جمعية عمومية للاتحاد القاري، كونه وصل من خلال سباق انتخابي، إذ يقضي النظام أن يتم فتح باب الترشح مرة أخرى في حال استقالة عيد أو إسقاط عضويته تحت أي مبرر.

يذكر أن السعوديين يملكون 11 منصباً في الاتحاد الآسيوي، منها ثلاثة لعيد نفسه، الذي يحمل عضوية المكتب التنفيذي، ويترأس لجنة المسؤولية الاجتماعية، وله عضوية باللجنة المنظمة لكأس آسيا.