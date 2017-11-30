“مسك” تستقبل مبدعي الخليج في أبوظبي

أبوظبي ـ الرياضية | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

أقامت أمس الأربعاء مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، بالشراكة مع مركز الشباب العربي، فعالية حكايا مسك في حديقة أم الإمارت في أبوظبي، والتي تستمر إلى غد الجمعة.

وتتضمن حكايا مسك أبوظبي 8 فعاليات رئيسية، تتضمن محترف الكتابة، وساحة الرسم، ومعمل الأنيميشن، وأستديو الإنتاج، والمؤلف الصغير، وحكايا ديجيتال، وحكايا إعلام، وسوق حكايا، ومصنع حكايا، وحكايا المرابطين.

من جهته، وعبَّرت شما المزروعي، وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة "مسك الخيرية" في تنظيم "حكايا مسك" للمرة الأولى خارج السعودية في أبوظبي.

وأشارت شما المزروعي إلى الرؤية المشتركة التي تجمع دولة الإمارات والسعودية فيما يُعنى بالشباب وتطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم في المجتمع، وهو أيضاً ما يجمع كلاً من مركز الشباب العربي ومؤسسة "مسك الخيرية"، ويميز تعاون الجهتين لتحقيق المنفعة على نطاق أوسع وأشمل.