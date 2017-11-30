عبد العزيز الفيصل يكرم أبطال المهرجان الشبابي

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس فعاليات المهرجان الشبابي الرياضي الترويحي، في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب في الرياض، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، مدير التعاون الدولي في اللجنة الأولمبية السعودية، وعبد الإله الدلاك وكيل الهيئة العامة للرياضة، ومحمد الخربوش الأمين العام للجمعية السعودية لبيوت الشباب. وتضمن المهرجان، الذي نظمته وكالة شؤون الشباب في الهيئة العامة للرياضة عدداً متنوعاً من الفعاليات الرياضية والشبابية، حيث تم تكريم الفائزين في بطولة خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو، وكذلك في منافسات كرة القدم الإلكترونية.

و شهد المهرجان عقد ندوة ثقافية بعنوان "الثقافة الصحية للشباب" وإقامة معرض للتصوير الضوئي، إضافة إلى ورشة للفنون التشكيلية.