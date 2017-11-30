الهيئة تنظم ورشة “إستراتيجية الاقتصاد الرياضي”

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

نظمت الهيئة العامة للرياضة، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، ورشتي عمل تعنى بإستراتيـجــية الاقتصــاد الرياضـــي، وبتـــوجهات الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية مـــع الاتحادات الرياضية، وأقيمت الورشتان بمشاركة فعالة من رؤساء الاتحـــــــادات الرياضية والمـديـريـــن التنـفيذيين والمهتميـــن بالاقتصــــاد الرياضــي مــــن منسـوبي القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته، بين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن ورشـــــــة "إستراتيجية الاقتصاد الرياضي" جاءت كجزء من برنامج التحول الوطني2020، حيــــث تم التركيز من خلال هذه الورشة على دمج مجموعة متعددة من قيادات للهيئة العامة للرياضة وأصحاب المصلحة الرئيسيين سواءً من القطاع الحكومي والخاص والمفكرين في مجال الاستثمار الرياضي لاستكشــــاف الإمكانيــات الإستراتيجية.

فيما أوضحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، أن هناك نوافذ اقتصادية جديدة ومتعددة في المجال الرياضي ستفتح أمــــام القطــــاع الخاص والمستثمريـــن، وهو الذي نهدف إليه فـي الهيئة العامة للرياضــة لإيجـــاد اقتصاد رياضي مزدهر يتواكب مع الرؤية المستقبلية للسعودية 2030.