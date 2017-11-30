وفد الدوري الإسباني في الرياض

الرياض ـ خالد الرشيد | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

وصل أمس الأربعاء، وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" إلى الرياض، بهدف تفعيل الشراكة التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع رابطة الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي.

وسيقوم فريق "رابطة لا ليجا" الإسبانية بحضور عدد من مباريات المسابقات السعودية في مختلف فئاتها العمرية، وزيارة عدد من المنشآت الرياضية.

يذكر أن الاتفاقية تضمنت رعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، بهدف تدريب وتطوير اللاعبين السعوديين الناشئين، وإعداد مدربين رياضيين سعوديين وفق برامج معدة من رابطة الاتحاد الإسباني، لرفع قدرات اللاعبين والمدربين، والإسهام في تطوير إمكانياتهم، إضافة إلى إرسال ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف اللاعبين السعوديين لخوض تجربة الإعارة للدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية.