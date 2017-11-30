الكوكب يكسب بسداسية والحزم يقفز للثاني

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 30 November 2017 - 00:00 am

بدأت لعبة الحسابات مبكراً بين أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، بعد أن اختتمت الجولة الـ 12 مساء أمس بأربع مواجهات، حيث حقق الكوكب مفاجأة من العيار الثقيل وهزم القيصومة على ملعبه وبين جمهوره 6ـ4 ليتقدم 4 مراكز إلى الأمام، وقفز الحزم إلى وصافة الدوري بعد فوزه على النجوم 2ـ0، في حين أنقذ هارون عيسى لاعب الوطني فريقه من هزيمة محققة أمام ضمك بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، واقتنص جدة نقطة ثمينة خارج الأرض وتعادل مع النهضة 1ـ1 ليظل أبناء جدة قابعين في المركز الأخير، ويرتفع رصيد النهضة إلى 13 نقطة.