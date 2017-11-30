بعد 6 مباريات.. شباب كارينيو يفوز

الرياض- الرياضية | Thursday, 30 November 2017 - 20:46 pm

استطاع الأوروجوياني دانييل كارينيو الذي لم يذق طعم الانتصار منذ قيادته لفريق الشباب، تحقيق أول انتصار له مع الفريق العاصمي، بعد فوزه اليوم الخميس على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.



وخاض كارينيو مع الشباب 6 مواجهات سابقة لم ينتصر فيها، حيث خسر أمام الأهلي والفيحاء، وتعادل أمام كل من الرائد والفتح والهلال والاتحاد.



وتقدم الشباب في مواجهة اليوم أمام الفريق القصيمي أولاً عن طريق لاعبه الجزائري محمد بن يطو عند الدقيقة 17، قبل أن يضيف هتان باهبري زميله في الفريق الهدف الثاني عند الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني، استطاع السوري جهاد الحسين لاعب التعاون تقليص النتيجة عند الدقيقة 80.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة الـ13 في المركز السابع متساوياً مع التعاون صاحب المركز العاشر بفارق الأهداف المباشرة.