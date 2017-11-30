خربين يدعم الهلال أمام الأهلي من المدرجات

الرياض- حمد الصويلحي | Thursday, 30 November 2017 - 21:53 pm

وصل السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض اليوم الخميس قادماً من العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام ٢٠١٧، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأربعاء.



وتواجد خربين في معسكر الفريق بمقر النادي الأزرق قبل موقعة الأهلي الدورية غداً الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي سيغيب عنها بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017م أمام أوراوا الياباني السبت الماضي في طوكيو.



ومن المنتظر أن يتواجد عمر خربين في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد غداً، لدعم زملائه اللاعبين في مواجهة الأهلي.