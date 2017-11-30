في الوقت القاتل.. مدافع الاتفاق يهدي الاتحاد 3 نقاط

الدمام - الرياضية | Thursday, 30 November 2017 - 21:53 pm

أهدى عبدالعزيز واصلي لاعب الاتفاق فريق الاتحاد 3 نقاط، بعد أن سجل هدفاً بالخطأ في مرماه في آخر دقائق المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الاتفاق أولاً عن طريق لاعبه فيليب كيس عند الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الاتفاق، وفي الشوط الثاني أحرز أحمد العكايشي هدف التعادل لصالح الاتحاد عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 55، وفي أخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة سجل عبدالعزيز واصلي هدفاً للاتحاد بالخطأ في مرماه، لينتهي لقاء الفريقين بفوز الاتحاد 2-1.



ورفع الاتحاد رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة الـ16 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الـ11 في المركز الحادي عشر.