مسؤولو "الليجا" يرصدون لاعبي الشباب والتعاون

الرياض- الرياضية | Thursday, 30 November 2017 - 23:02 pm

شهدت مباراة الشباب والتعاون التي جرت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين والتي كسبها الفريق الشبابي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حضور وفد من الليجا الإسبانية، الذي حرص أعضاؤه على تدوين العديد من الملاحظات الفنية.



وتتضمن اتفاقية هيئة الرياضة مع "لا ليجا" الإسبانية عدة جوانب، منها الرعاية والتسويق، وإعداد المدربين السعوديين، وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، وإيفاد ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف المواهب السعودية، وإقامة معسكرات لتدريب وصقل اللاعبين من مواليد المملكة.



وتأتي زيارة فريق الرابطة للرياض هذه الأيام، لحضور عدد من مباريات الفرق السعودية في جميع فئاتها، وزيارة عدداً من المنشآت الرياضية، وعقد بعض الاجتماعات مع مسؤولين من هيئة الرياضة واتحاد القدم، ومتابعة تدريبات مواهب مواليد المملكة.