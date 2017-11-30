الهلال يسعى لمداواة جرحه الآسيوي بنقاط الأهلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 30 November 2017 - 23:08 pm

يسعى فريق الهلال الأول لكرة القدم لمداواة جرحه الآسيوي بعد خسارة اللقب القاري أمام أوراوا الياباني السبت الماضي، عندما يستضيف الأهلي في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويدخل الفريق الأزرق المواجهة المرتقبة برصيد 20 نقطة وثلاث مباريات مؤجلة وفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، ساعياً أن يكسب نقاط المباراة ونقاط المباريات المؤجلة للانفراد بالصدارة بفارق 8 نقاط.



ويغيب عن الهلال في هذه القمة، البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي والسوري عمر خربين بعد إصابته في إياب النهائي الآسيوي، حيث من المنتظر أن يزج الأرجنتيني دياز بالفنزويلي ريفاس في خط الهجوم وحيداً.



فيما يسعى فريق الأهلي متصدر جدول ترتيب المسابقة السعودية، لاستغلال معنوية الهلال بعد خسارته النهائي الآسيوي، وعدم منحة فرصة بالابتعاد كثيراً بالصدارة في حال فاز في مبارياته الثلاث المؤجلة.



هذا ولم تتأكد مشاركة المحترف السوري عمر السومة في المواجهة، نظير عدم مشاركته في تدريبات الفريق الأهلاوي بصفة كاملة.