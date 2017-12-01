الأخضر الأولمبي يبدأ رحلة الصين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

كشفت مصادر قريبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن حمزة إدريس مدير المنتخبات السنية، سيعقد اجتماعاً موسعـاً مع الأجهزة الفنية في المنتخبات السنية من أجل مناقشة التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن إدريس سيناقش المعسكر الإعدادي الذي ينوي المنتخــــب الأولمبي بقيادة الأرجنتيني دانيال إقامتــه قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 21 عاما، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل في العاصمة الصينية بكين.

وبحسب المصادار فإن الأخضر الأولمبي سيقيم معسكراً في إحدى المدن الصينية لمدة 10 أيام، يسبقها معسكر في الرياض قبل التوجه إلى المشاركة في البطولة القارية.

كما ينــاقش مديـــر المنتخبات السنية، مشاركة المنتخــب السعــــودي للشبــاب وتحضيراته التي تسبق المشاركة في نهائيــات كأس آسيا تحت 19 عاما، المزمــع إقامتهــا خلال شهـــــر أكتوبر المقبل في إندونيسيا،

إلى جانب مناقشة كافة الأمور المتعلقة بمنتخب الناشئين.