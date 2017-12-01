بيبو يخطف غالي من النصر

القاهرة ـ السيد خطاب | Friday, 01 December 2017 - 00:00 am

حضر حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، بجوار محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلـــي المصـــــري لدعمه في الانتخابات.

وأدلى غالي بصوته في انتخابات مجلس إدارة النادي، التي بدأت في الساعة التاسعة من صباح أمس الخميس بمقر الأهلي في حي الجزيرة، لانتخاب مجلس إدارة جديد، تحت إشراف قضائي كامل وبحضور موظفي النيابة الإدارية.

وشهد النادي الأهلي في الجزيرة منذ الصباح الباكر توافد أعضاء الجمعية العمومية بكثافة لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وقام نجم النصر بالتقـــــاط بعض الصور مع أسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب، المرشح لمنصب الرئيس أمام المهندس محمود طاهر، وظل غالي خلف الخطيب لدعمه وحث الأعضاء على انتخابه.

وكان غالي حصل على تصــريح من إدارة النصر للسفر للقاهرة والمشاركة في الانتخابات، نظراً للعلاقة الطيبة التي تربط غالي بأسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب "بيبو".

يذكر أن مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ، قرر منع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، مع توقيع عقوبة مليون جنيه لمن يخالف التعليمات.